«Нужны адекватные меры»: Дипломат рассказал, как России реагировать на визовую дискриминацию
Западные страны провоцируют России на более резкие шаги в ответ, сказал НСН дипломат Василий Корчмарь.
Чрезвычайный и полномочный посланник в отставке, экс-генконсул РФ в Гюмри Василий Корчмарь заявил в беседе с НСН, что невыполнимые условия для получения россиянами разрешения на въезд в европейские страны нарушают все права и свободы передвижения, гарантированными международными декларациями и договорами.
Ранее заместитель министра иностранных дел России Евгений Иванов рассказал, что страны Евросоюза почти перестали выдавать россиянам многократные визы, а некоторые государства намеренно выдвигают невыполнимые требования туристам для получения шенгена. Например, требование оплатить визовые сборов через один из западных банков или предъявить медицинский страховой полис иностранного страховщика. Корчмарь считает, что Запад таким образом подталкивает Россию на более резкие ответные шаги.
«Разве мы не были свидетелями того, как Запад пренебрегает нормами международного права, принимает меры против людей и, в частности, россиян? Решение западных стран грубо нарушают все права и свободы передвижения, гарантированным международными декларациями, в том числе ОБСЕ. Западные страны провоцируют нас на более резкие шаги. Самая нормальная реакция – это адекватные меры», - отметил Корчмарь.
Ранее дипломат Корчмарь в беседе с НСН говорил, что у России не отнимут право вето в ООН. В частности, попытки США повлиять на состав Совбеза ООН обречены на провал, однако в случае успеха Америки в своем начинании можно перечеркнуть всю систему организации.
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