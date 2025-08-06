«Ф-1» стал самым кассовым фильмом в карьере Брэда Питта

Фильм «Ф-1» режиссера Джозефа Косински, главную роль в котором сыграл актер Брэд Питт, стал самой кассовой спортивной лентой в истории и принес звезде наибольшие сборы за всю его карьеру. Об этом пишет Deadline.

Картина вышла в прокат 25 июня. Фильм рассказывает об автогонщике Сонни Хэйсе, который покинул «Формулу-1» после тяжелой аварии, но спустя годы вернулся в качестве наставника молодого спортсмена Джошуа Пирса. Продюсером фильма стал семикратный чемпион мира автогонщик Льюис Хэмилтон, съемки проводили на настоящих трассах в период Гран-при, а актеры тренировались управлять болидами.

Лента «Ф-1» заработала в прокате свыше $545 млн и превзошла по сборам прежнего лидера жанра «Ford против Ferrari», собравшего $226,2 млн по всему миру. Фильм принес Брэду Питту наибольшие сборы за всю карьеру. Предыдущий рекорд в его фильмографии был установлен боевиком Марка Форстера «Война миров Z» (около $540 млн).

Ранее стало известно, что Брэд Питт планирует представить собственную линию одежды, пишет 360.ru.

