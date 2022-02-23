Власти Эстонии призвали предоставить Украине статус кандидата в члены ЕС

Власти Эстонии призвали предоставить Украине дорожную карту для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом сообщает «Интерфакс».

«За» принятия соответствующего заявления выступили 72 депутата эстонского парламента из 101.

Эстонский парламент также указал на важность поддержания экономики Украины другими странами.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба Украина заявил, что будет «сражаться за каждый дюйм земли», если не удастся разрешить кризис дипломатическим путем.



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ФОТО: РИА Новости
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