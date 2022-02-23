Кулеба: Украина будет сражаться за каждый дюйм земли

Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если не удастся разрешить кризис дипломатическим путем. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.