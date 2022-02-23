Кулеба: Украина будет сражаться за каждый дюйм земли

Украина будет «сражаться за каждый дюйм земли», если не удастся разрешить кризис дипломатическим путем. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба на пресс-конференции по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

В Раде допустили отделение некоторых территорий Украины

По словам министра, Киев планирует использовать «каждый инструмент дипломатии» для предотвращения эскалации, пишет РИА ФАН.

«"План Б" — сражаться за каждый дюйм земли», — цитирует Кулебу РИА Новости.

В последние дни обострился кризис в Донбассе, представители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) заявляли об участившихся обстрелах со стороны украинских силовиков, напоминает Газета.ру. Из-за сложной обстановки власти республик объявили эвакуацию населения.

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ФОТО: Facebook / Dmytro Kuleba
ТЕГИ:ДонбассМИД УкраиныУкраина
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