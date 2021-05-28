Власти Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов

Более 20 человек задержаны в Белоруссии за оскорбление в интернете погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые пытались увести падающее судно от жилых домов. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".

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При выполнении учебно-тренировочного полета 19 мая этого года упал военный самолет Як-130, оба пилота погибли. После того, как у самолета отказало управление, летчики смогли увести его в сторону от населенного пункта. Отмечается, что погибшие корректировали траекторию до самого крушения. Благодаря этому удалось избежать других жертв.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ разыскать тех, кто оставил негативные комментарии о погибших летчиках. Следственный комитет республики возбуждил уголовное дело по статье о разжигании социальной розни. Максимальным наказанием служит до 12 лет лишения свободы.

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеПилотыБелоруссия
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