Власти Белоруссии задержали более 20 человек за оскорбление погибших пилотов
Более 20 человек задержаны в Белоруссии за оскорбление в интернете погибших под Барановичами Брестской области пилотов Як-130, которые пытались увести падающее судно от жилых домов. Об этом сообщает телеканал "Беларусь 1".
При выполнении учебно-тренировочного полета 19 мая этого года упал военный самолет Як-130, оба пилота погибли. После того, как у самолета отказало управление, летчики смогли увести его в сторону от населенного пункта. Отмечается, что погибшие корректировали траекторию до самого крушения. Благодаря этому удалось избежать других жертв.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил КГБ разыскать тех, кто оставил негативные комментарии о погибших летчиках. Следственный комитет республики возбуждил уголовное дело по статье о разжигании социальной розни. Максимальным наказанием служит до 12 лет лишения свободы.
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