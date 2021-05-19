Двое лётчиков погибли в результате крушения военного самолёта в Белоруссии
Военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130 потерпел крушение близ города Барановичи Брестской области, сообщает пресс-служба Минобороны Белоруссии.
По данным ведомства, во время учебно-тренировочного полёта обнаружена техническая неисправность. Командир звена учебно-боевой эскадрильи майора Андрей Ничипорчик и лётчик звена учебно-боевой эскадрильи лейтенант Никита Куканенко увёл самолёт от населенного пункта и, убедившись, что самолёта не упадёт на жилые дома, катапультировались.
К сожалению, оба лётчика погибли.
На месте происшествия работает комиссия Минобороны Беларуссии.
Ранее в Перу во время операции против незаконного оборота наркотиков потерпел крушение вертолёт с 12 членами экипажа, сообщает RT. В Объединённом командовании ВС республики рассказали, что пять человек погибли, ещё пятеро пострадали.
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