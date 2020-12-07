«Власть, созданная чернью»: Что изменит уход Пашиняна
Политолог рассказал в эфире НСН, почему премьер-министр Никол Пашинян "будет упираться до последнего", а также чего ждать от новых властей Армении.
Армянская оппозиция в минувшие выходные провела многотысячный митинг, призвав премьер-министра страны Никола Пашиняна уйти в отставку до полудня 8 декабря. Представитель партии «Дашнакцутюн» на митинге заявил, что оппозиция также готова обсуждать вопрос о гарантиях личной неприкосновенности Пашиняна — «что народ не предпримет физической расправы». Если же премьер не уйдёт добровольно, оппозиция «отстранит» его сама, пообещали митингующие.
Российский политолог Андраник Мигранян в эфире НСН рассказал, какова вероятность, что Пашинян добровольно покинет пост.
«Скорее всего, он будет упираться до последнего, ведь он пытается представить, что за ним есть поддержка. Некоторые даже пытаются использовать высказывания президента России в его поддержку. Пашиняна хотят изгнать не потому, что он предатель в прямом смысле слова. Его работа доказала абсолютную некомпетентность, неграмотность неспособность принимать решения по госстроительству, политическим и оборонным вопросам. Это совокупность допущенных провалов, а война - это вершина айсберга», - сказал Мигранян.
Политолог перечислил причины, по которым Пашиняну следует уйти в отставку.
«Власть, созданная толпой и улицей, созданная чернью, никогда не может быть компетентной и эффективной. Сейчас всплыло много коррупционных решений, хотя они приходили во власть под лозунгом борьбы с коррупцией. Буквально во время войны выяснилось, что купленное оружие не летало, не стреляло. А потрачены были большие деньги. Еще 120 миллионов было выплачено в виде премий правительству и депутатам фракции Пашиняна. Это такая картина беспомощности, авантюризма, демагогии и популизма», - считает он.
Мигранян также рассказал, есть ли вероятность, что новые власти Армении попытаются отменить трехстороннее соглашение по Карабаху.
«Нет, это глупость и провокация. Некоторые пытаются создать образ оппозиции как деструктивного элемента. В оппозиции очень опытные люди, которые понимают, что отмена договоренностей - это война. Никто не собирается ни с кем воевать. Наоборот, есть желание у людей создать власть, которую будет поддерживать народ. Нужно, чтобы люди имели чувство защищенности и гарантии безопасности. Грубые заявления из Баку, отрубленные головы и чудовищные пытки армянских военнопленных не способствуют мирному сосуществованию», - отметил политолог.
По его словам, население Карабаха нуждается в смене власти в Армении.
«Какая-то часть населения возвращается в Карабах, но многие дома разрушены. Требуются вложения в жилищное строительство, в социально-бытовые условия. А если у людей нет гарантий и видения будущего, то вряд ли они будут возвращаться, вкладывать деньги. Поэтому нужны компетентные и уважаемые люди, которые знают, как вести переговоры, имеют хорошие отношения с союзниками, в первую очередь, с Россией», - заключил он.
Между тем, первый президент Армении Левон Тер-Петросян также выступил за отставку Пашиняна, но «исключительно конституционным путём». Он обратился и к оппозиции, призвав избежать «внутринациональных столкновений». С его точки зрения, массовые акции в Армении чреваты гражданской войной.
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