«Власть, созданная чернью»: Что изменит уход Пашиняна

«Скорее всего, он будет упираться до последнего, ведь он пытается представить, что за ним есть поддержка. Некоторые даже пытаются использовать высказывания президента России в его поддержку. Пашиняна хотят изгнать не потому, что он предатель в прямом смысле слова. Его работа доказала абсолютную некомпетентность, неграмотность неспособность принимать решения по госстроительству, политическим и оборонным вопросам. Это совокупность допущенных провалов, а война - это вершина айсберга», - сказал Мигранян.



Политолог перечислил причины, по которым Пашиняну следует уйти в отставку.



«Власть, созданная толпой и улицей, созданная чернью, никогда не может быть компетентной и эффективной. Сейчас всплыло много коррупционных решений, хотя они приходили во власть под лозунгом борьбы с коррупцией. Буквально во время войны выяснилось, что купленное оружие не летало, не стреляло. А потрачены были большие деньги. Еще 120 миллионов было выплачено в виде премий правительству и депутатам фракции Пашиняна. Это такая картина беспомощности, авантюризма, демагогии и популизма», - считает он.



Мигранян также рассказал, есть ли вероятность, что новые власти Армении попытаются отменить трехстороннее соглашение по Карабаху.



«Нет, это глупость и провокация. Некоторые пытаются создать образ оппозиции как деструктивного элемента. В оппозиции очень опытные люди, которые понимают, что отмена договоренностей - это война. Никто не собирается ни с кем воевать. Наоборот, есть желание у людей создать власть, которую будет поддерживать народ. Нужно, чтобы люди имели чувство защищенности и гарантии безопасности. Грубые заявления из Баку, отрубленные головы и чудовищные пытки армянских военнопленных не способствуют мирному сосуществованию», - отметил политолог.

По его словам, население Карабаха нуждается в смене власти в Армении.

«Какая-то часть населения возвращается в Карабах, но многие дома разрушены. Требуются вложения в жилищное строительство, в социально-бытовые условия. А если у людей нет гарантий и видения будущего, то вряд ли они будут возвращаться, вкладывать деньги. Поэтому нужны компетентные и уважаемые люди, которые знают, как вести переговоры, имеют хорошие отношения с союзниками, в первую очередь, с Россией», - заключил он.



Между тем, первый президент Армении Левон Тер-Петросян также выступил за отставку Пашиняна, но «исключительно конституционным путём». Он обратился и к оппозиции, призвав избежать «внутринациональных столкновений». С его точки зрения, массовые акции в Армении чреваты гражданской войной.

