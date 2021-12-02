Дзермант: Лукашенко будет выдвигаться в президенты в 2025 году

«Пока сложно ответить, но я думаю, что он (Лукашенко – прим. НСН) будет баллотироваться (в президенты - прим. НСН) в 2025 году. Здесь все зависит от его личного решения. Если назреет необходимость проводить досрочные выборы, и он будет лично к этому готов… Но тут мы уже уходим в область не прогноза, а гадания. Пока сложно сказать, могут ли произойти досрочные выборы и когда это будет», - сказал Дзермант.

По его мнению, конституционная реформа не приведет к какому-то «слому системы» в Белоруссии.

«Я не думаю, что будет какой-то кардинальный слом системы, ее просто перенастраивают для новых, достаточно жестких условий, для того, чтобы власть не пошатнулась и не ослабла. Но при этом, конечно, определенное перераспределение полномочий необходимо, чтобы не все было завязано на президенте. Только для этого и проводится конституционная реформа, а не для того, чтобы угодить каким-то требованиям Запада. У нас есть собственное понимание, как это нужно сделать и, соответственно, все подстраивается под это», - разъяснил политолог.

Дзермант указал, что реформа будет проводиться с учетом дальней перспективы, когда Лукашенко уже не будет президентом.

«Это вряд ли будет декоративно, потому что рассчитано на дальнюю перспективу, когда, например, Лукашенко уже не будет президентом. Дело не в декорациях, а в том, чтобы система оставалась устойчивой и могла отвечать на все вызовы времени. Это не означает, что президент ослабнет и перестанет быть значимой политической фигурой, просто изменятся «настройки», больше прикладных функций появится у парламента и правительства, чтобы они могли оперативно решать вопросы, а не надеяться на решения главы государства», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».