Власов заявил, что его исключили из ЛДПР за предательство интересов

Бывший депутат Госдумы Василий Власов в своем Telegram-канале написал, что был исключен из ЛДПР за «предательство интересов» партии.

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Он назвал данную формулировку не выдерживающей никакой критики, а исключение из ЛДПР тихим, «местным отделением».

«Я, первый заместитель руководителя фракции ЛДПР, назначенный Жириновским, исключен в нарушении всех норм Устава», - написал Власов.

Он отметил, что партию вынуждены покидать «достойные сотрудники аппарата ЛДПР», напомнив об исключении Александра Шерина, «зачистке регионов», «массовом исходе из партии опытных партийных функционеров».

Накануне Власов заявил, что Владимир Жириновский завещал своим детям лишь 20% состояния. Его слова приводит Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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