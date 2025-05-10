Концерт Metallica в США спровоцировал небольшое землетрясение
Концерт группы Metallica спровоцировал небольшое землетрясение в американском штате Вирджиния. Об этом сообщил телеканал Fox.
Мероприятие прошло на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии, его посетили около 60 тысяч зрителей. Концерт стал «не просто выступлением, а сейсмическим событием».
«Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», - указывает Fox.
Как отметил директор обсерватории, сейсмограф примерно в 1,6 километрах от стадиона зарегистрировал колебание грунта. Пик сейсмоактивности пришелся на хит группы Enter Sandman.
В июле прошлого года концерт американской певицы Тейлор Свифт в Цюрихе стал причиной небольшого землетрясения в Швейцарии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru