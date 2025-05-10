Концерт Metallica в США спровоцировал небольшое землетрясение

Концерт группы Metallica спровоцировал небольшое землетрясение в американском штате Вирджиния. Об этом сообщил телеканал Fox.

Мероприятие прошло на стадионе Lane Stadium при Технологическом университете Вирджинии, его посетили около 60 тысяч зрителей. Концерт стал «не просто выступлением, а сейсмическим событием».

«Сейсмологическая обсерватория Технологического университета зафиксировала подземные толчки», - указывает Fox.

Как отметил директор обсерватории, сейсмограф примерно в 1,6 километрах от стадиона зарегистрировал колебание грунта. Пик сейсмоактивности пришелся на хит группы Enter Sandman.

В июле прошлого года концерт американской певицы Тейлор Свифт в Цюрихе стал причиной небольшого землетрясения в Швейцарии, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

