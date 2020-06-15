Владимирская область отказалась от проведения шествия, посвященного 75-летию Победы

Отмечается, что решение принято после совещания с управлением Роспотребнадзора по региону, а также обратной связи от местных жителей. По словам Сипягина, область еще не готова ко второму этапу снятия ограничений.

Между тем, власти региона рассматривают варианты альтернативного безопасного формата проведения праздника. Какие именно форматы могут быть не уточняется.

По последним данным, в регионе зафиксировано 3569 заражений коронавирусом, выздоровели 1 820 человека, скончались 46.





