Собянин дополнил список отмененных ограничений в Москве

По словам Собянина, открытие строек, МФЦ и магазинов бытовых услуг повышало риски усиления распространения коронавируса, однако ухудшения ситуации не произошло благодаря ответственному поведению большинства москвичей и принятым санитарным мерам.

В связи становится возможным переход к запланрованному с 16 июня новому этапу снятия ограничений, отметил градоначальник. Так, со вторника в Москве смогут открыться летние веранды кафе и ресторанов, будет снято ограничение на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.

«Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу», - написал Собянин.

Кроме того, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет посещать спортивные мероприятия при условии заполнения трибун не более чем на 10%.

Мэр Москвы отдельно поблагодарил врачей и медицинских работников столицы, ведущих борьбу с COVID-19, и выразил уверенность, что вирус будет побеждён.

