Собянин дополнил список отмененных ограничений в Москве
По прошествии недели с начала первого этапа снятия ограничений в Москве продолжается снижение заболеваемости COVID-19, что даёт возможность отменить ещё ряд карантинных мер. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в понедельник на своём персональном сайте.
По словам Собянина, открытие строек, МФЦ и магазинов бытовых услуг повышало риски усиления распространения коронавируса, однако ухудшения ситуации не произошло благодаря ответственному поведению большинства москвичей и принятым санитарным мерам.
В связи становится возможным переход к запланрованному с 16 июня новому этапу снятия ограничений, отметил градоначальник. Так, со вторника в Москве смогут открыться летние веранды кафе и ресторанов, будет снято ограничение на оказание плановой помощи в стоматологических клиниках.
«Возобновляют работу библиотеки, риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу», - написал Собянин.
Кроме того, откроются музеи, выставочные залы и зоопарки, можно будет посещать спортивные мероприятия при условии заполнения трибун не более чем на 10%.
Мэр Москвы отдельно поблагодарил врачей и медицинских работников столицы, ведущих борьбу с COVID-19, и выразил уверенность, что вирус будет побеждён.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
537 тыс.+8 246 / сут.
Умерли
7 091+143 / сут.
Выздоровели
285 тыс.+4 489 / сут.
- Собянин дополнил список отмененных ограничений в Москве
- Приговор Полу Уилану разъярил посла США в России
- СМИ: Умерла лжехирург Алена Верди, уродовавшая пациентов
- Киев признался в убийстве высокопоставленного силовика ЛНР
- ФСБ предотвратила массовое убийство в школе Волгограда
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru