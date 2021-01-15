Владимир Жириновский использует в работе мессенджер от Павла Дурова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в своей работе чаще использует мессенджер Telegram.

«Чаще и больше Telegram», - отметил политик в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI. По словам Жириновского, он предпочитает его другим, так как имеет там свой Telegram-канал.

Также лидер ЛДПР имеет аккаунты во всех социальных сетях, в том числе - в TikTok.