Владимир Жириновский использует в работе мессенджер от Павла Дурова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский сообщил, что в своей работе чаще использует мессенджер Telegram.

«Чаще и больше Telegram», - отметил политик в эфире программы «Специальный гость» на YouTube-канале RTVI. По словам Жириновского, он предпочитает его другим, так как имеет там свой Telegram-канал.

Также лидер ЛДПР имеет аккаунты во всех социальных сетях, в том числе - в TikTok.

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Как сообщил ранее основатель Telegram Павел Дуров, разработчики постоянно улучшают приложение и защиту личных данных. Дуров подчеркнул, что пользователи были и останутся «единственным приоритетом», и у мессенджера нет никаких обязательств перед акционерами, рекламодателями или госучреждениями.

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:TelegramМессенджерыВладимир Жириновский
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