Telegram пополнился 25 млн пользователей за 72 часа

Двадцать пять миллионов новых пользователей присоединились к Telegram за последние 72 часа. Об этом сообщил создатель мессенджера Павел Дуров в своём Telegram-канале.

Как отметил Дуров, 38% этих пользователей — из Азии, 27% — жители Европы, 21% — Латинской Америки, 8% — жители государств Ближнего Востока и Северной Африки.

Всего в первую неделю января в Telegram зафиксировано более 500 млн активных пользователей.

Кроме того, Дуров отметил, что мессенджер «стал крупнейшим убежищем для тех, кто ищет коммуникационную платформу, ориентированную на конфиденциальность и безопасность».

По словам основателя Telegram, разработчики постоянно улучшают приложение и защиту личных данных. Дуров подчеркнул, что пользователи были и останутся «единственным приоритетом», и у мессенджера нет никаких обязательств перед акционерами, рекламодателями или госучреждениями.

«С момента запуска в августе 2013 года мы не раскрыли ни одного байта личных данных наших пользователей третьим лицам. Мы так поступаем, потому что не рассматриваем Telegram как организацию или приложение. Для нас Telegram — это идея; это идея, что каждый на этой планете имеет право быть свободным», — написал Дуров.

Ранее Павел Дуров рассказал о переходе в Telegram большей части пользователей WhatsApp из-за передачи личных данных в Facebook, сообщают «Невские новости».

