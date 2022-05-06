Владимир Зеленский пригласил Олафа Шольца в Киев 9 мая
Президент Украины Владимир Зеленский, выступая по видеосвязи перед британским аналитическим центром Chatham House, пригласил кнцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев.
По его словам, своё приглашение он озвучил в ходе телефонного разговора с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Олаф Шольц приглашен в Украину. Он может сделать этот мощный политический шаг и приехать сюда 9 мая», - подчеркнул украинский лидер.
Ранее газета Bild со ссылкой на украинские правительственные круги сообщила, что Зеленский отказался принять в Киеве Штайнмайера из-за его «тесных связей с Россией». После этого Шольц также отказался приезжать в Киев.
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