Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием президентом Армении
Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием президентом Армении, сообщает пресс-служба Кремля.
В тексте поздравительной телеграммы российский лидер выразил уверенность, что деятельность нового армянского президента «будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений».
«На благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности»- добавил Путин.
Ранее армянский парламент в ходе второго тура тайного закрытого голосования избрал президентом республики министра высокотехнологичной промышленности Армении Ваагна Хачатуряна.
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