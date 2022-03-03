Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием президентом Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Ваагна Хачатуряна с избранием президентом Армении, сообщает пресс-служба Кремля.

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В тексте поздравительной телеграммы российский лидер выразил уверенность, что деятельность нового армянского президента «будет способствовать дальнейшему развитию российско-армянских союзнических отношений».

«На благо наших братских народов, в интересах упрочения региональной безопасности и стабильности»- добавил Путин.

Ранее армянский парламент в ходе второго тура тайного закрытого голосования избрал президентом республики министра высокотехнологичной промышленности Армении Ваагна Хачатуряна.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Выборы ПрезидентаАрменияРоссияВладимир Путин
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