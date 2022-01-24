Президент Армении Саркисян ушел в отставку
Президент Армении Армен Саркисян ушел в отставку, сообщают «Известия».
Среди причин такого решения он назвал отсутствие инструментов для влияния на внешнюю и внутреннюю политику. По словам политика, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.
В заявлении Саркисяна отмечается, что он не ушел с поста в переломный момент апреля-мая 2018 года, чтобы избежать внутреннего раскола и своим опытом и связями способствовать построению сильного и стабильного государства.
Как считает экс-президент, Армении необходимы конституционные изменения, он надеется, следующий глава государства сможет работать более эффективно.
Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности.
Саркисян занимал пост президента с 2018 года.
Напомним, в мае 2021 года председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что президента страны Армена Саркисяна заподозрили в сокрытии двойного гражданства.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,1 млн+63 205 / сут.
Умерли
326 тыс.+679 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+23 045 / сут.
- Самолет рейса Москва – Петропавловск-Камчатский произвел вынужденную посадку
- Аэропорт Краснодара закрыт из-за снегопада
- Президент Армении Саркисян ушел в отставку
- Доктор рассказала, как выявить «омикрон» без тестов
- NI спрогнозировал кровавую войну и распад США через 20 лет
- СМИ: Турция и США готовят переговоры по F-35 в конце января – начале февраля
- Блинкен сомневается в актуальности немедленных санкций для сдерживания России
- СМИ: «Зенит» собирается наказать Азмуна из-за его переговоров с «Байером»
- Канцлер ФРГ: Вступление стран Восточной Европы в НАТО пока не обсуждается
- Посольство России призывает Лондон прекратить провокации в отношении России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru