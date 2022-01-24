Президент Армении Саркисян ушел в отставку

Среди причин такого решения он назвал отсутствие инструментов для влияния на внешнюю и внутреннюю политику. По словам политика, это абсолютно не эмоциональное решение, оно исходит из определенной логики.

В заявлении Саркисяна отмечается, что он не ушел с поста в переломный момент апреля-мая 2018 года, чтобы избежать внутреннего раскола и своим опытом и связями способствовать построению сильного и стабильного государства.

Как считает экс-президент, Армении необходимы конституционные изменения, он надеется, следующий глава государства сможет работать более эффективно.

Директор Центра политического анализа Павел Данилин заявил, у Саркисяна есть шанс на новую избирательную кампанию и на новые полномочия в новой должности.

Саркисян занимал пост президента с 2018 года.

Напомним, в мае 2021 года председатель палаты адвокатов Армении Ара Зограбян заявил, что президента страны Армена Саркисяна заподозрили в сокрытии двойного гражданства.

