Парламент Армении избрал нового президента

Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян избран президентом республики, передает ТАСС.

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Во время второго тура тайного закрытого голосования в парламенте Армении кандидатуру Хачатуряна поддержал 71 депутат. Согласно конституции республики, для избрания президента необходимы не менее трех пятых из 107 голосов.

Экс-президент Армении Армен Саркисян, который занимал пост с 2018 года, ушел в отставку в январе. Политик объяснил свое решение отсутствием у президента необходимых инструментов для влияния на основные вопросы во внутренней и внешней политике.

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Фото: facebook.com/parliament.am
ТЕГИ:ПрезидентАрмения
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