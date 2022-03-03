Парламент Армении избрал нового президента
Министр высокотехнологичной промышленности Армении Ваагн Хачатурян избран президентом республики, передает ТАСС.
Во время второго тура тайного закрытого голосования в парламенте Армении кандидатуру Хачатуряна поддержал 71 депутат. Согласно конституции республики, для избрания президента необходимы не менее трех пятых из 107 голосов.
Экс-президент Армении Армен Саркисян, который занимал пост с 2018 года, ушел в отставку в январе. Политик объяснил свое решение отсутствием у президента необходимых инструментов для влияния на основные вопросы во внутренней и внешней политике.
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