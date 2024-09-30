Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию
Президент России Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию.
Осенний призыв стартует в России с 1 октября. В ходе предстоящего призыва (он будет продолжаться до 31 декабря) планируется набрать 133 тысячи человек, говорится в документе.
Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов.
Предыдущий (весенний) призыв был первым, прошедшим с повышенной границей призывного возраста — до 30 лет. Тогда было призвано 150 тысяч человек.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru