Владимир Путин подписал указ об осеннем призыве в армию

Осенний призыв стартует в России с 1 октября. В ходе предстоящего призыва (он будет продолжаться до 31 декабря) планируется набрать 133 тысячи человек, говорится в документе.

Ранее замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский сообщил, что россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов.

Предыдущий (весенний) призыв был первым, прошедшим с повышенной границей призывного возраста — до 30 лет. Тогда было призвано 150 тысяч человек.

