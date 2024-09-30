Генштаб: Попавшие на службу осенью призывники не будут участвовать в СВО
Россиян, которые поступят на военную службу в ходе осеннего призыва, не будут привлекать для участия в выполнении задач специальной военной операции на территории новых регионов. Об этом сообщил на брифинге замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС России вице-адмирал Владимир Цимлянский.
«Все призывники будут направлены для прохождения военной службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей на территории Российской Федерации», — подчеркнул замглавы управления.
Как отметил вице-адмирал, почти треть призывников будут служить в учебных соединениях и воинских частях, осваивая современную военную технику и получая военно-учетную специальность. После обучения этих военнослужащих направят в войска. Кроме того, будут сформированы научные, научно-производственные подразделения, спортивные роты.
Осенний призыв стартует в России с 1 октября. Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в этом году кампания пройдет по старым правилам, напоминает RT.
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