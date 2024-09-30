Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке

Особенностью осенней призывной кампании, которая начнется с 1 октября, станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через «Госуслуги», сообщили в Генштабе ВС РФ.

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Там уточнили, что в осенний призыв повестки будут рассылаться в бумажном виде.

«Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», – уточнил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.

Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в призыв на срочную службу осенью 2024 года не идет речи о «смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
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