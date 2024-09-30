Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке
30 сентября 202411:13
Особенностью осенней призывной кампании, которая начнется с 1 октября, станет возможность досудебного обжалования решения призывной комиссии, в том числе через «Госуслуги», сообщили в Генштабе ВС РФ.
Там уточнили, что в осенний призыв повестки будут рассылаться в бумажном виде.
«Они будут доводится как лично призывникам под расписку, так и заказными письмами», – уточнил замначальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
Ранее глава комитета Государственной думы по обороне Андрей Картаполов говорил, что в призыв на срочную службу осенью 2024 года не идет речи о «смешанном варианте», когда присылаются и бумажные, и электронные повестки, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава РАН Красников: Многие школьные учебники несбалансированы
- Пушилин заявил, что ВС России ежедневно улучшают позиции в Угледаре
- Французский коньяк Hardy вернется на российский рынок
- Ермак: Украинцам не раскроют секретные пункты «плана победы» Украины
- Призывники смогут обжаловать решение призывной комиссии в досудебном порядке
- Генштаб: Попавшие на службу осенью призывники не будут участвовать в СВО
- Мэр Ульяновска призвал избившего пенсионерку жителя отправиться на СВО
- Новак: Россия готова сотрудничать с любыми странами в сфере энергетики
- Умер актер и музыкант Крис Кристофферсон
- Детский омбудсмен Узбекистана проверит сообщения об избиении русскоязычных детей
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru