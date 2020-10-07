Владимир Путин отметит день рождения
Президент России Владимир Путин в среду, 7 октября, отметит свой день рождения. Главе российского государства исполняется 68 лет.
На посту главы государства он встретит свой день рождения уже в 16-й раз, пишет «Газета.ру».
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет работать: он проведет порядка десятка международных переговоров по телефону, а также будет занят текущими российскими делами.
Вторая часть дня президента будет посвящена «традиционно» друзьям, родным и близким, сообщает РИА ФАН.
В прошлом году Владимир Путин накануне своего 67-летия отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу. Президент успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами. В качестве сувенира президент взял шишку.
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