Владимир Путин отметит день рождения

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин будет работать: он проведет порядка десятка международных переговоров по телефону, а также будет занят текущими российскими делами.

Вторая часть дня президента будет посвящена «традиционно» друзьям, родным и близким, сообщает РИА ФАН.

В прошлом году Владимир Путин накануне своего 67-летия отдохнул в тайге в компании министра обороны Сергей Шойгу. Президент успел совершить прогулку, в ходе которой собирал грибы, а также любовался сибирскими пейзажами. В качестве сувенира президент взял шишку.



