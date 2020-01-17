Путин поздравил дочь первого президента РФ с днем рождения лично

17 января 202023:59

Президент России заехал в гости к дочери первого президента России Татьяне Юмашевой, чтобы поздравить ее с днем рождения. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Татьяна Юмашева - дочь первого российского президента Бориса Ельцина. Она родилась 17 января 1960 года, в этом году она отмечает юбилей.

На фотографии, опубликованной Кремлем, президент дарит имениннице букет цветов. Также на фото присутствует мать Татьяны и супруга Бориса Ельцина Наина Ельцина.

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ФОТО: пресс-служба Кремля
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