Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко провели телефонный разговор, сообщили в Кремле.

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В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы развития отношений, а также ключевые аспекты международной обстановки.

Также российский лидер еще раз поздравил своего белорусского коллегу с успешным проведением 25 февраля парламентских и местных выборов в стране.

Ранее Лукашенко заявил, что оппозиция собирается захватить Кобринский район и город Малориту, чтобы туда смогли войти войска НАТО, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Kremlin.ru
ТЕГИ:БелоруссияТелефонный РазговорПолитикаВладимир ПутинАлександр Лукашенко

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