«Ментально и стратегически»: Лукашенко призвал силовиков готовиться к войне

На расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности он указал, что следует отбросить все иллюзии о возможности урегулирования глобального конфликта дипломатическим путём, так как международное право «не в силах снять напряжение».

По его словам, крайне важно «реально оценивать обстановку и оперативно действовать на упреждение».

«Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы», - заключил белорусский лидер.

Ранее Лукашенко заявил, что разведки США и Польши готовят провокации против польских жителей, с намерением обвинить в ней Москву и Минск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

