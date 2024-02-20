«Ментально и стратегически»: Лукашенко призвал силовиков готовиться к войне
Белоруссии война не нужна, но к ней надо готовиться и ментально, и стратегически. Как пишет БелТА, об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
На расширенном совещании с руководящим составом государственных органов системы обеспечения национальной безопасности он указал, что следует отбросить все иллюзии о возможности урегулирования глобального конфликта дипломатическим путём, так как международное право «не в силах снять напряжение».
По его словам, крайне важно «реально оценивать обстановку и оперативно действовать на упреждение».
«Мы все, в первую очередь люди в погонах, просто обязаны быть готовы к отражению любых угроз. Ошибки при этом недопустимы», - заключил белорусский лидер.
Ранее Лукашенко заявил, что разведки США и Польши готовят провокации против польских жителей, с намерением обвинить в ней Москву и Минск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru