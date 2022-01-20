США ввели санкции против «завербованных» Россией украинских политиков

Рестрикции коснулись депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа», владельца телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака, депутата той же партии Олега Волошина. Также санкции затронули экс-депутата Владимира Олейника и Владимира Сивковича, который ранее занимал пост замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Минфине США уверены, что «Россия приказала своим разведывательным службам вербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к захвату контроля над правительством».

Введенные санкции запрещают сделки с гражданами США, а также блокируют активы в американской юрисдикции.

