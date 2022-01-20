США ввели санкции против «завербованных» Россией украинских политиков

Министерство финансов США ввело санкции против четырех украинских политиков, которых якобы «завербовала» Россия для дестабилизации ситуации на Украине. Об этом сообщает РИА Новости.

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Рестрикции коснулись депутата Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа», владельца телеканалов NewsOne, ZIK и «112 Украина» Тараса Козака, депутата той же партии Олега Волошина. Также санкции затронули экс-депутата Владимира Олейника и Владимира Сивковича, который ранее занимал пост замглавы Совета национальной безопасности и обороны Украины.

В Минфине США уверены, что «Россия приказала своим разведывательным службам вербовать нынешних и бывших украинских чиновников, чтобы подготовиться к захвату контроля над правительством».

Введенные санкции запрещают сделки с гражданами США, а также блокируют активы в американской юрисдикции.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:УкраинаСанкции США
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