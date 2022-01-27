Посол Антонов заявил, что Госдеп вынудил его покинуть США

По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве сотрудникам российского дипломатического ведомства сказали, что если Москва не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве, то к апрелю текущего года США будет вынужден покинуть и сам посол.

Антонов отметил, что сегодня из страны выезжает еще одна группа дипломатов — это часть от 55 человек, которых Госдеп попросил вывезти в сентябре. Также дипломат отметил, что никаких подвижек по вопросу освобождения российской дипсобственности в США нет.

США разваливают систему международных отношений, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом дипломат заявила, комментируя высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о трансформации системы международных отношений.

