Посол Антонов заявил, что Госдеп вынудил его покинуть США
Посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что американские власти делают все, чтобы ужать дипломатическое присутствие России в США, сообщает ТАСС.
По его словам, в американском внешнеполитическом ведомстве сотрудникам российского дипломатического ведомства сказали, что если Москва не выдаст визы охранникам американского посольства в Москве, то к апрелю текущего года США будет вынужден покинуть и сам посол.
Антонов отметил, что сегодня из страны выезжает еще одна группа дипломатов — это часть от 55 человек, которых Госдеп попросил вывезти в сентябре. Также дипломат отметил, что никаких подвижек по вопросу освобождения российской дипсобственности в США нет.
США разваливают систему международных отношений, считает официальный представитель МИД Мария Захарова. Об этом дипломат заявила, комментируя высказывание помощника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана о трансформации системы международных отношений.
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