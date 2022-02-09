Россия потребовала запустить трибунал в ООН против США из-за визовых вопросов
Постпред России при ООН Василий Небензя передал генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу послание с призывом начать процедуру арбитражного трибунала в отношении США из-за визовых проблем постоянного представительства России. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что послание направил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. В документе Москва призывает начать арбитраж и разобрать действия Вашингтона, который обязан обеспечить условия для работы российской миссии при ООН, пишет RT.
«У нас серьезные визовые проблемы, касающиеся продления виз действующим сотрудникам, которые при истечении визы не могут покинуть страну, даже если у них для этого есть серьезные гуманитарные поводы», — подчеркнул Небензя.
Постпред отметил, что дипломаты из РФ стараются контактировать с американской миссией напрямую, некоторые вопросы удается урегулировать, однако это «несистемное решение проблемы».
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