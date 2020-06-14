Визит в Турцию Лаврова и Шойгу отложен

Визит главы российского Министерства иностранных дел Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу, запланированный на 14 июня, отложен на неизвестное время. Новая дата поездки будет определена после консультаций турецкийх властей с главой Правительства национального согласия Ливии (ПНС) Файезом Сарраджем, сообщает «Коммерсант».

В российском МИД сообщили, что целью визита было урегулирование конфликта в Ливии.