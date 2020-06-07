Сатановский назвал «мелким событием» визит Сарраджа в Москву
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН назвал ситуацию в Ливии бегом по кругу.
Глава правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж намерен посетить Москву. Вылет запланирован на ближайшие часы, сообщает Interfax.ru со ссылкой на телеканал Al Arabia.
Ранее стало известно, что вице-премьер ПНС провел переговоры в МИД России в прошедшую среду.
Президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в эфире НСН заявил, что визит главы правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файеза Сарраджа в Москву – мелкое, практически частное событие, и призвал не придавать ему значения.
«Это мелкое событие, частное, рабочее, не заслуживающее никакого внимания. В целом, это бег по кругу в беличьем колесе. А белки или хомяка – зависит от того, на кого смотрим - на Файеза Сарраджа или Халифа Хафтара. Для того, чтобы понять реальное положение дел в Ливии, эти переговоры ничего не решат. Ситуация там такая же, как была, и такая же, как будет – вялотекущая война на долгие годы. Война всех против всех: племенных группировок, братьев-мусульман, турецких боевиков и т.д. Это все – сказка про беленького бычка», - считает эксперт.
Евгений Сатановский рассказал о причинах затяжных военных действий в Ливии.
«Там же война какая? Кому дали денег немного, тот объявляет себя частью ваших сил или говорит, что его территория вам подконтрольна. Деньги перестали поступать, например, «эмиратчиков» слегка укусил нефтяной кризис, - все! Турки прислали немного оружия – ребята, теперь мы за вас! Это на годы. Зачем следить за кружением собаки за собственных хвостом, к которому банка привязана?» - заявил востоковед.
По мнению Евгения Сатановского, поскольку Ливия интересует и Европу, и США, Россия, положение которой в ливийском конфликте уникально, поскольку Москва ведет переговоры и с западными державами, и с Турцией, и с ливийскими сторонами, использует эти уникальные возможности. Однако, считает востоковед, едва ли Файезу Сарраджу, «чижику», стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это работа для дипломатов.
Ранее политолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что визиты представителей Ливии в Москву связаны с усталостью от войны в регионе.
«Все эти визиты, скорее всего, означают согласование стартовых позиций для их начала. Все устали, не только Ливия – спонсоры Сараджа, спонсоры Хафтара, Европа южная устала от наплыва беженцев. Есть понимание, что пора уже прекращать эту бесконечную самоубийственную драку. Это означает, что Хафтара совсем скоро сдвинут на поля истории», - пояснил эксперт.
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