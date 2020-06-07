Сатановский назвал «мелким событием» визит Сарраджа в Москву

«Это мелкое событие, частное, рабочее, не заслуживающее никакого внимания. В целом, это бег по кругу в беличьем колесе. А белки или хомяка – зависит от того, на кого смотрим - на Файеза Сарраджа или Халифа Хафтара. Для того, чтобы понять реальное положение дел в Ливии, эти переговоры ничего не решат. Ситуация там такая же, как была, и такая же, как будет – вялотекущая война на долгие годы. Война всех против всех: племенных группировок, братьев-мусульман, турецких боевиков и т.д. Это все – сказка про беленького бычка», - считает эксперт.

Евгений Сатановский рассказал о причинах затяжных военных действий в Ливии.

«Там же война какая? Кому дали денег немного, тот объявляет себя частью ваших сил или говорит, что его территория вам подконтрольна. Деньги перестали поступать, например, «эмиратчиков» слегка укусил нефтяной кризис, - все! Турки прислали немного оружия – ребята, теперь мы за вас! Это на годы. Зачем следить за кружением собаки за собственных хвостом, к которому банка привязана?» - заявил востоковед.

По мнению Евгения Сатановского, поскольку Ливия интересует и Европу, и США, Россия, положение которой в ливийском конфликте уникально, поскольку Москва ведет переговоры и с западными державами, и с Турцией, и с ливийскими сторонами, использует эти уникальные возможности. Однако, считает востоковед, едва ли Файезу Сарраджу, «чижику», стоит рассчитывать на встречу с президентом России Владимиром Путиным. Это работа для дипломатов.

Ранее политолог Андрей Чупрыгин, старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, заявил в эфире НСН, что визиты представителей Ливии в Москву связаны с усталостью от войны в регионе.

«Все эти визиты, скорее всего, означают согласование стартовых позиций для их начала. Все устали, не только Ливия – спонсоры Сараджа, спонсоры Хафтара, Европа южная устала от наплыва беженцев. Есть понимание, что пора уже прекращать эту бесконечную самоубийственную драку. Это означает, что Хафтара совсем скоро сдвинут на поля истории», - пояснил эксперт.

