Вице-спикер сейма Польши согласился со словами о принадлежности Крыма РФ

Вице-спикер польского сейма (нижняя палата парламента) Кшиштоф Босак согласился со словами президента Анджея Дуды о том, что Крым был в составе России дольше, чем Украины.

В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме шоком для Украины

Политик обратил внимание на попытки навязать проукраинскую политкорректность в Польше.

«Но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», - сказал парламентарий в эфире телеканала Polsat.

По его словам, Польша не обязана доказывать, что Крым больше украинский, чем российский. Он напомнил, что между Варшавой и Киевом есть множество нерешенных вопросов.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Крым находился в составе России большую часть времени, передает «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияКрымПольша

Горячие новости

Все новости

партнеры