Вице-спикер сейма Польши согласился со словами о принадлежности Крыма РФ

Политик обратил внимание на попытки навязать проукраинскую политкорректность в Польше.

«Но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», - сказал парламентарий в эфире телеканала Polsat.

По его словам, Польша не обязана доказывать, что Крым больше украинский, чем российский. Он напомнил, что между Варшавой и Киевом есть множество нерешенных вопросов.

Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Крым находился в составе России большую часть времени, передает «Радиоточка НСН».

