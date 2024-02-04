Вице-спикер сейма Польши согласился со словами о принадлежности Крыма РФ
Вице-спикер польского сейма (нижняя палата парламента) Кшиштоф Босак согласился со словами президента Анджея Дуды о том, что Крым был в составе России дольше, чем Украины.
Политик обратил внимание на попытки навязать проукраинскую политкорректность в Польше.
«Но мы не существуем для того, чтобы резонировать с линией украинской дипломатии», - сказал парламентарий в эфире телеканала Polsat.
По его словам, Польша не обязана доказывать, что Крым больше украинский, чем российский. Он напомнил, что между Варшавой и Киевом есть множество нерешенных вопросов.
Президент Польши Анджей Дуда ранее заявил, что Крым находился в составе России большую часть времени, передает «Радиоточка НСН».
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