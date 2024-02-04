В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме шоком для Украины

Польский президент Анджей Дуда шокировал власти Украины своим заявлением об исторической принадлежности Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы от Севастополя, члена комитета по международным делам Дмитрия Белика.

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«Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги [Владимира] Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — заявил парламентарий.

Он указал, что заявление лидера Польши о российском полуострове имеет огромное значение для всего западного мира, поскольку все знают и «ни для кого не секрет», что Варшава является проводником американских интересов в Европе и «самым ярым русофобом в своей политике».

Ранее Дуда выразил мнение, что Украина вряд ли вернет Крым. По его словам, Крым «находился в руках России большую часть времени».

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ФОТО: НСН
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