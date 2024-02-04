В Госдуме назвали слова Дуды о Крыме шоком для Украины

«Президент Польши выбил почву из-под ног своего украинского коллеги [Владимира] Зеленского заявлением о статусе Крыма. Для киевского режима это, без сомнения, шок. От Польши подобного политического демарша они точно не ожидали», — заявил парламентарий.

Он указал, что заявление лидера Польши о российском полуострове имеет огромное значение для всего западного мира, поскольку все знают и «ни для кого не секрет», что Варшава является проводником американских интересов в Европе и «самым ярым русофобом в своей политике».

Ранее Дуда выразил мнение, что Украина вряд ли вернет Крым. По его словам, Крым «находился в руках России большую часть времени».

