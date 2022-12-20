В МИД РФ заявили, что Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ

Как напомнил замминистра, президент Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов России. Таким образом было установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после выхода РФ из Совета Европы и конвенции по правам человека, «исполнению не подлежат», пишет Газета.ру.

При этом Генпрокуратура продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу ранее постановлениям ЕСПЧ, если они не противоречат конституционному порядку, отмечает RT.

«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - подчеркнул Вершинин.

Россия 15 марта официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Днем позже Комитет министров ПАСЕ принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.

