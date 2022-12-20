В МИД РФ заявили, что Москва считает закрытым вопрос исполнения решений ЕСПЧ
Россия считает закрытым вопрос исполнения решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), принятых после выхода РФ из Европейской конвенции по правам человека и Совета Европы в марте. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Вершинин в интервью РИА Новости.
Как напомнил замминистра, президент Владимир Путин 11 июня подписал федеральные законы о внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс РФ и отдельные законодательные акты, признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов России. Таким образом было установлено, что решения ЕСПЧ, вступившие в силу после выхода РФ из Совета Европы и конвенции по правам человека, «исполнению не подлежат», пишет Газета.ру.
При этом Генпрокуратура продолжит до 1 января 2023 года выплачивать компенсации заявителям по вступившим в силу ранее постановлениям ЕСПЧ, если они не противоречат конституционному порядку, отмечает RT.
«Таким образом, полагаем, что тем самым вопрос о правомерности вынесенных ЕСПЧ после 15 марта этого года постановлений в отношении России является закрытым», - подчеркнул Вершинин.
Россия 15 марта официально уведомила о своем выходе из Совета Европы и Европейской конвенции по правам человека. Днем позже Комитет министров ПАСЕ принял решение, что Россия перестает быть членом организации с 16 марта.
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