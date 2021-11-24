Вице-спикер Госдумы одобрил обращение врачей к медийным антиваксерам
Вице-спикер Госдумы от фракции ЛДПР Борис Чернышов положительно оценил открытое письмо врачей к противникам вакцинации. Он также поддержал включение в список адресатов политиков.
Письмо от главврачей и специалистов 11 больниц было адресовано медийным личностям, которые распространяют информацию о якобы вреде вакцин, среди них были глава КПРФ Геннадий Зюганов, лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и вице-спикер Госдумы Петр Толстой,. В тексте обращения антиваксерам предложили посетить реанимации ковидных больниц. Чернышов отметил, что депутаты должны знать, как болеют рядовые граждане.
«Правильно поступают. У нас на ТВ засилье фриковатых товарищей, которые рассуждают о вакцине, коронавирусе… Те, кто призывает отказываться от вакцинации, подвергают опасности людей», - цитирует политика РИА Новости.
По словам Чернышова, он переболел коронавирусом, и рядом с ним находились больные в очень тяжелом состоянии. Он поддержал предложение показать противникам вакцинации, как выглядят последствия их агитации в красных зонах больниц.
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