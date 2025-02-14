Вице-президент США не исключил полностью отправки войск на Украину

По данным издания, Вэнс высказался о возможных шагах, «если Москва не сможет вести добросовестно переговоры». Как отметил вице-президент, в этом случае вариант отправки военных из США на Украину останется «на рассмотрении».

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц назвал преждевременными дискуссии об отправке иностранной миротворческой миссии на Украину после урегулирования конфликта, пишет Ura.ru.

