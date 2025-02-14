Вице-президент США не исключил полностью отправки войск на Украину
США не исключают полностью отправки своих военных на Украину в случае возникновения сложностей в переговорах по урегулированию ситуации. Об этом заявил вице-президент Соединенных Штатов Джей-Ди Вэнс, пишет Wall Street Journal.
По данным издания, Вэнс высказался о возможных шагах, «если Москва не сможет вести добросовестно переговоры». Как отметил вице-президент, в этом случае вариант отправки военных из США на Украину останется «на рассмотрении».
Между тем канцлер Германии Олаф Шольц назвал преждевременными дискуссии об отправке иностранной миротворческой миссии на Украину после урегулирования конфликта, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru