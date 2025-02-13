Пентагон не требует уступок от России для начала переговоров по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что от России не требуется уступок для начала переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вел Пентагон.

Хегсет отметил, что не согласен с позицией о необходимости уступок со стороны президента России Владимира Путина в качестве условия для начала диалога. Он подчеркнул, что по итогам переговоров ни одна из сторон — ни Россия, ни Украина — не сможет добиться выполнения всех своих требований.

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Помимо этого, он отметил, что все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил о намерении совместно работать над прекращением боевых действий в Украине, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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