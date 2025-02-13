Пентагон не требует уступок от России для начала переговоров по Украине
Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что от России не требуется уступок для начала переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вел Пентагон.
Хегсет отметил, что не согласен с позицией о необходимости уступок со стороны президента России Владимира Путина в качестве условия для начала диалога. Он подчеркнул, что по итогам переговоров ни одна из сторон — ни Россия, ни Украина — не сможет добиться выполнения всех своих требований.
Помимо этого, он отметил, что все переговоры по урегулированию конфликта на Украине будут вестись как с президентом России Владимиром Путиным, так и с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Ранее президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с Владимиром Путиным, после чего заявил о намерении совместно работать над прекращением боевых действий в Украине, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Сенат США утвердил Роберта Кеннеди-младшего министром здравоохранения
- Россия ужесточает меры борьбы со страховым мошенничеством
- Владимир Путин объявил дочери Кадырова благодарность
- Авианосец США USS Harry Truman столкнулся с торговым судном в Средиземном море
- Полиция задержала мужчину, который устроил дебош в храме Климовска
- Генсек НАТО Рютте назвал Путина сильным переговорщиком
- Хегсет: Трамп не позволит превратить «Дядю Сэма» в «дядюшку-сосунка»
- «НАШЕ Радио» объявило о старте голосования премии «Чартова Дюжина»
- Пентагон не требует уступок от России для начала переговоров по Украине
- В аэропорту Сочи временно приостановили рейсы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru