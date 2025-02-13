Пентагон не требует уступок от России для начала переговоров по Украине

Глава Пентагона Пит Хегсет заявил, что от России не требуется уступок для начала переговоров по урегулированию ситуации в Украине. Об этом он сообщил на пресс-конференции в Брюсселе, трансляцию которой вел Пентагон.

Хегсет отметил, что не согласен с позицией о необходимости уступок со стороны президента России Владимира Путина в качестве условия для начала диалога. Он подчеркнул, что по итогам переговоров ни одна из сторон — ни Россия, ни Украина — не сможет добиться выполнения всех своих требований.