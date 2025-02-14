Вице-президент США допустил, что переговоры по Украине «шокируют многих»

Переговоры по урегулированию на Украине могут привести к «шокирующим» результатам. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, пишет Wall Street Journal.

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«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — отметил политик в интервью изданию.

Ранее в Кремле заявили, что пока рано говорить о возможности приглашения представителей стран Евросоюза на переговоры по украинскому конфликту, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: AP / ТАСС
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