Вице-президент США допустил, что переговоры по Украине «шокируют многих»
14 февраля 202511:11
Переговоры по урегулированию на Украине могут привести к «шокирующим» результатам. Об этом заявил вице-президент США Джей-Ди Вэнс, пишет Wall Street Journal.
«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — отметил политик в интервью изданию.
Ранее в Кремле заявили, что пока рано говорить о возможности приглашения представителей стран Евросоюза на переговоры по украинскому конфликту, напоминает «Свободная пресса».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru