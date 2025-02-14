«Думаю, что из этого выйдет сделка, которая шокирует многих людей», — отметил политик в интервью изданию.

Ранее в Кремле заявили, что пока рано говорить о возможности приглашения представителей стран Евросоюза на переговоры по украинскому конфликту, напоминает «Свободная пресса».

