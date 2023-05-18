Вице-президент «Ростелекома» выразил обеспокоенность вступлением Украины в киберцентр НАТО
Вступление Украины в киберцентр Североатлантического альянса предоставит Киеву новые возможности для того, чтобы атаковать Россию. Об этом заявил вице-президент «Ростелекома» по информационной безопасности Игорь Ляпунов, сообщило агентство ТАСС.
По его словам, хакерское сообщество и государственные силы постепенно сближаются. Украинские киберпреступники смогут более активно воздействовать на Россию через западную технологическую подоснову, отметил Ляпунов.
Ранее украинский МИД сообщил, что Украина стала членом центра передового опыта совместной киберзащиты НАТО 16 мая. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru