Столтенберг: все страны НАТО поддержали присоединение Украины

Все члены Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

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Глава организации отметил, что весь вопрос в сроках присоединения Украины к блоку. По его словам, двери НАТО открыты для Киева.

Столтенберг заявил, что решение о членстве в альянсе принимает исключительно Украина. Москва не должна влиять на выбор Киева, считает он.

Генсек НАТО не стал называть сроки присоединения Украины к альянсу.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал вступление Украины в НАТО лучшим способом завершить конфликт с Россией, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Йенс СтолтенбергНАТОУкраина

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