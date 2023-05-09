Столтенберг: все страны НАТО поддержали присоединение Украины

Глава организации отметил, что весь вопрос в сроках присоединения Украины к блоку. По его словам, двери НАТО открыты для Киева.

Столтенберг заявил, что решение о членстве в альянсе принимает исключительно Украина. Москва не должна влиять на выбор Киева, считает он.

Генсек НАТО не стал называть сроки присоединения Украины к альянсу.

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал вступление Украины в НАТО лучшим способом завершить конфликт с Россией, передает «Радиоточка НСН».

