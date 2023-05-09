Столтенберг: все страны НАТО поддержали присоединение Украины
Все члены Североатлантического альянса поддерживают вступление Украины. Об этом в интервью газете The Washington Post заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг.
Глава организации отметил, что весь вопрос в сроках присоединения Украины к блоку. По его словам, двери НАТО открыты для Киева.
Столтенберг заявил, что решение о членстве в альянсе принимает исключительно Украина. Москва не должна влиять на выбор Киева, считает он.
Генсек НАТО не стал называть сроки присоединения Украины к альянсу.
Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак назвал вступление Украины в НАТО лучшим способом завершить конфликт с Россией, передает «Радиоточка НСН».
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