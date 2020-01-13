Вице-президент Абхазии уходит в отставку вслед за Хаджимбой
Вице-президент Абхазии Аслан Барциц объявил об отставке. Информация об этом размещена на официальном сайте главы республики. Свой шаг Барциц объяснил решением президента Абхазии Рауля Хаджимбы подать в отставку. По мнению вице-президента его одновременный уход с поста позволит сохранить мир в республике и поспособствует достижению общенационального согласия.
Ране суд в Абхазии признал недействительными официальные итоги второго тура президентских выборов, которые прошли в минувшем сентябре.
После этого Центральная избирательная комиссия назначила на 22 марта повторное голосование, отмечает RT. При этом Хаджимба отказался от повторного участия выборах.
Глава Института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН отметил, что внеочередная смена власти в Абхазии стала уже довольно типичной ситуаций, причём её нельзя сравнивать с украинским «Майданом».
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