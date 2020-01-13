Вице-президент Абхазии уходит в отставку вслед за Хаджимбой

Ране суд в Абхазии признал недействительными официальные итоги второго тура президентских выборов, которые прошли в минувшем сентябре.

После этого Центральная избирательная комиссия назначила на 22 марта повторное голосование, отмечает RT. При этом Хаджимба отказался от повторного участия выборах.

Глава Института новейших государств Алексей Мартынов в эфире НСН отметил, что внеочередная смена власти в Абхазии стала уже довольно типичной ситуаций, причём её нельзя сравнивать с украинским «Майданом».

