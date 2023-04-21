Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал в отставку
Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал в отставку после обвинений в издевательствах над подчиненными. Об этом он сообщил в Twitter.
Он отметил, что подает в отставку после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Рааб напомнил, что обязался уйти в отставку, если выяснится о травле.
Ранее, в конце 2022 года, Sky News проинформировал о пяти жалобах на вице-премьера, его обвинили в буллинге сотрудников. Рааб потребовал, чтобы премьер Сунак проверил три официальные жалобы, тот одобрил запрос, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru