Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб подал в отставку

Он отметил, что подает в отставку после получения отчета, появившегося в результате расследования Адама Толлея. Рааб напомнил, что обязался уйти в отставку, если выяснится о травле.

Ранее, в конце 2022 года, Sky News проинформировал о пяти жалобах на вице-премьера, его обвинили в буллинге сотрудников. Рааб потребовал, чтобы премьер Сунак проверил три официальные жалобы, тот одобрил запрос, сообщает «Радиоточка НСН».

