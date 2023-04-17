В отношении премьер-министра Великобритании Сунака начали расследование

Расследование было начато 13 апреля текущего года, говорится на сайте британского парламента.

Детали расследования и более конкретная причина его начала не называются.

Ранее «Радиоточка НСН» показывала, как президент США Джо Байден не узнал Сунака и оттолкнул его.

