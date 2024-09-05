Вице-премьер Сербии заявил об отвращении к Евросоюзу

Сербский политик призвал Стано не использовать термины «Устав ООН», международное право» и «агрессия». Вулин подчеркнул, что после агрессии НАТО в отношении Сербии и признания Косово Евросоюз не имеет права говорить о морали.

Вулин добавил, что лично познакомился с Путиным и готов приехать в Брюссель, чтобы рассказать неприятную, но целебную для представителей Евросоюза правду.

Ранее Вулин заявил, что Сербия является не только стратегическим партнером, но и союзником России.

