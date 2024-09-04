Вице-премьер Сербии исключил ввод антироссийских санкций

Сербия является не только стратегическим партнёром, но и союзником России. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил сербский вице-премьер Александр Вулин.

Вице-премьер Сербии заявил об угрозе жизни президента Вучича

На встрече с президентом РФ Владимиром Путиным он указал, что этим объясняется огромное давление на Сербию со стороны стран Запада.

«Сербия никогда не станет членом НАТО и не введет санкции против России... Мы Россию уважаем и ценим», - заключил Вулин.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что вступление страны в Евросоюз до 2030 года маловероятно, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Мельников
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