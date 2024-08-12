Вице-премьер Сербии заявил об угрозе жизни президента Вучича

Противники президента Сербии Александра Вучича и поддерживаемые иностранными спецслужбами международные наркокланы угрожают жизни политика, считает вице-премьер Сербии Александр Вулин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Как отметил Вулин, сербский лидер находится в опасности после покушений на премьер-министра Словакии Роберта Фицо и экс-президента США Дональда Трампа. По словам вице-премьера, «что-то происходит» с выступающими за разрешение конфликта на Украине, пишет Ura.ru. Как указал Вулин, Вучичу угрожают те, кто «хотел бы, чтобы Сербия перестала быть военно-нейтральной, ввела санкции против РФ, признала независимость Косово и отказалась от Республики Сербской».

«Таких (угрожающих. – НСН) немало, но ни одного из них нет на Востоке. Вучич находится и под угрозой со стороны наркокланов, которые мы раскрыли, чьи члены находятся в бегах», — считает Вулин.

Вице-премьер подчеркнул, что подобные крупные группировки не возникают без помощи мощных спецслужб. В связи с этим Вулин призвал к повышению мер безопасности Вучича.

