Вице-премьер Польши заявил о намерении оставить должность
Глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский намерен отказаться от должности вице-премьера и оставить свой пост до конца марта 2022 года. Об этом политик заявил в интервью «Ежедневной польской газете».
«Наша партия должна проявлять активность в тех вопросах, которые важны. Сегодня это часто срабатывает, но не там, где это нужно. Поэтому, наверное, до конца первого квартала я займусь партией на 100% и уйду из правительства», — подчеркнул вице-премьер.
По словам политика, «Закон и справедливость» имеет все шансы победить на парламентских выборах в Польше в 2023 году. Качиньский подчеркнул, что партия эффективно справляется с вызовами — пандемией, экономическим кризисом, «агрессией с востока» — и может выиграть выборы, «если ничего не изменится».
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