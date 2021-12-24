Вице-премьер Польши заявил о намерении оставить должность

Глава правящей партии Польши «Закон и справедливость» Ярослав Качиньский намерен отказаться от должности вице-премьера и оставить свой пост до конца марта 2022 года. Об этом политик заявил в интервью «Ежедневной польской газете».

Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России

«Наша партия должна проявлять активность в тех вопросах, которые важны. Сегодня это часто срабатывает, но не там, где это нужно. Поэтому, наверное, до конца первого квартала я займусь партией на 100% и уйду из правительства», — подчеркнул вице-премьер.

По словам политика, «Закон и справедливость» имеет все шансы победить на парламентских выборах в Польше в 2023 году. Качиньский подчеркнул, что партия эффективно справляется с вызовами — пандемией, экономическим кризисом, «агрессией с востока» — и может выиграть выборы, «если ничего не изменится».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ОтставкаПравительствоПольша
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры