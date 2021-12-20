Президент Польши выступил против уступок ЕС в отношении России
Президент Польши Анджей Дуда заявил, что является «противником уступок» Евросоюза в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Дуды.
По его словам, Россия должна сделать шаг назад. Дуда отметил важность того, что нужно действовать предупредительно и «требовать решительного отступления российской стороны».
Первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявлял, что своими заявлениями о том, что Россия якобы готовит «вторжение» на территорию Украины, США стараются еще больше испортить отношения Москвы и Киева, а также продвинуть инфраструктуру НАТО ближе к российским границам.
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