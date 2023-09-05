Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года
Россия будет дополнительно добровольно сокращать поставки нефти на зарубежные рынки на 300 тысяч баррелей в сутки до конца текущего года. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак, его слова опубликованы в официальном Telegram-каналероссийского правительства.
Он также подчеркнул, что это решение будет каждый месяц пересматриваться, чтобы, исходя из ситуации в мире, сокращать или увеличивать производство.
Напомним, Россия уже объявила добровольное сокращение поставок нефти в апреле текущего года, оно продлится до конца декабря 2024 года. Нынешняя мера стала дополнением к этому решению.
Новак отметил, что дополнительное сокращение экспортных объемов нефти преследует цель усилить меры предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК+, чтобы поддерживать баланс и стабильность нефтяных рынков.
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поставки российской нефти по морю в августе 2023 года выросли до максимума за последние два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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