Вице-премьер Новак: Россия будет сокращать поставки нефти за рубеж до конца года

Он также подчеркнул, что это решение будет каждый месяц пересматриваться, чтобы, исходя из ситуации в мире, сокращать или увеличивать производство.

Напомним, Россия уже объявила добровольное сокращение поставок нефти в апреле текущего года, оно продлится до конца декабря 2024 года. Нынешняя мера стала дополнением к этому решению.

Новак отметил, что дополнительное сокращение экспортных объемов нефти преследует цель усилить меры предосторожности, которые предпринимают страны ОПЕК+, чтобы поддерживать баланс и стабильность нефтяных рынков.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что поставки российской нефти по морю в августе 2023 года выросли до максимума за последние два месяца. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

