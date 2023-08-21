Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен

По информации агентства, порядка 40% перевозящих российскую нефть судов принадлежат западным компаниям, которые обязаны соблюдать потолок цен.

При этом в последние дни в российских портах на Балтийском и Черном морях стоимость российской нефти марки Urals составляла около $71 за баррель. Это на $11 больше установленного потолка.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в июле 2023 года заработала $15,3 миллиарда на экспорте нефти. Это максимальный показатель с ноября, передает «Радиоточка НСН».

