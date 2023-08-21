Bloomberg: западные компании покупают нефть из РФ выше потолка цен
Компании из стран Запада приобретают российскую нефть по стоимости выше установленного «Большой семеркой» (G7) потолка цен. Об этом сообщает Bloomberg.
По информации агентства, порядка 40% перевозящих российскую нефть судов принадлежат западным компаниям, которые обязаны соблюдать потолок цен.
При этом в последние дни в российских портах на Балтийском и Черном морях стоимость российской нефти марки Urals составляла около $71 за баррель. Это на $11 больше установленного потолка.
По данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия в июле 2023 года заработала $15,3 миллиарда на экспорте нефти. Это максимальный показатель с ноября, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru