Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони

Он отметил, что процесс над кандидатом в президенты США Трампом является политическим.

«Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы», — сказал Сальвини.

Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации. После этого Трамп провозгласил себя политзаключенным, передает «Радиоточка НСН».

