Вице-премьер Италии сравнил процесс над Трампом с преследованием Берлускони
Судебный процесс над бывшим президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом можно сравнить с судебным преследованием бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. Об этом заявил вице-премьер Италии Маттео Сальвини в эфире Radio 1.
Он отметил, что процесс над кандидатом в президенты США Трампом является политическим.
«Судя по тому, что я прочитал, это политический процесс, как и многие другие, которые происходили в Италии в последние годы», — сказал Сальвини.
Ранее жюри присяжных в суде Нью-Йорка признало Трампа виновным в рамках его первого уголовного дела о фальсификации деловой документации. После этого Трамп провозгласил себя политзаключенным, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru